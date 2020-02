Suspeito de assalto leva surra de populares na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, foi espancado por populares após ser suspeito de cometer assaltos na noite desta terça-feira (4), na rua Lábrea, no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram a polícia que o suspeito estava em uma moto com outro indivíduo, não identificado, realizando arrastões pela região. Diante das informações a população conseguiu capturar o homem e o espancou, o outro conseguiu fugir na motocicleta. Com a chegada da PM, ele estava jogado no chão com vários hematomas e precisou ser levado a uma unidade de saúde.

Conforme o tenente Jean Rocha da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ninguém prestou queixa contra o suspeito e nem informou ter sido vítima para constatar a veracidade dos fatos. O homem foi levado ao hospital e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do mesmo.