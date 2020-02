Suspeito de matar jovem em hotel na zona sul de Manaus é procurado pela polícia

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelos delegados Paulo Martins e Zandra Ribeiro, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do foragido da Justiça Nazareno da Silva Braz, conhecido como “Sapinho”, principal suspeito do homicídio de Eline Monique de Melo Oliveira, que tinha 18 anos. O corpo da jovem foi encontrado no último domingo (16/02), por volta das 17h, em um hotel, no bairro Centro, zona sul da capital.

De acordo com a delegada Zandra, no dia do crime, Nazareno que era namorado da vítima, foi visto, por meio de imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial mencionado, entrando com a vítima no lugar, e, posteriormente, saindo sozinho, antes do corpo da jovem ser encontrado, sem vida, no quarto, onde o casal estava hospedado.

“Nazareno namorava a vítima desde os 15 anos dela, e os dois tinham o costume de se hospedar nos hotéis da região do Centro. O corpo de Eline foi encontrado por funcionários do hotel, que acionaram a Policia Militar. Após diligências, identificamos o indivíduo como principal suspeito do crime, ocasião em que representamos à Justiça pela prisão temporária em nome dele” informou a delegada.

A ordem judicial em nome de Nazareno foi expedida na última quarta-feira (19/02), pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Central de Plantão Criminal.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Nazareno, entrar em contato com as equipes pelo número: (92) 3636-2874, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Zandra Ribeiro.