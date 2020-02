Suspeito de tentar matar homem com arma de fogo ilegal é preso após perseguição policial em Flores

Redação AM POST*

Um homem de 38 anos foi preso na tarde da segunda-feira (10/02) em posse ilegal de arma de fogo, suspeito de tentativa de homicídio, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Com ele foi apreendida uma pistola 58 HC plus inox, de número KRI 67401, e um carregador contendo 16 munições intactas.

A ocorrência se deu por volta das 14h, quando policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento na avenida Professor Nilton Lins, foram abordados por um homem que informou ter acabado de sofrer ameaça de morte, e que o suspeito estava vindo logo atrás, em um veículo Fiat Toro.

No momento em que a vítima informava o fato, foi observado o veículo descrito, e a equipe imediatamente iniciou acompanhamento ao carro suspeito, na tentativa de realizar abordagem. Ao perceber a ação policial, o condutor tentou fugir, porém, ao adentrar a rua Pernambuco, em frente ao Residencial Cruzeiro do Sul, saiu do veículo e tentou entrar no condomínio, quando foi abordado. Durante busca pessoal no suspeito e revista no veículo, foi encontrada sobre o banco do passageiro a arma apreendida.

Após ser identificado, o suspeito foi indagado sobre a procedência da arma de fogo e a documentação correspondente, mas afirmou não saber e não possuir documentação. Por essa razão, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, de 47 anos, ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.