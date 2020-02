Suspeitos de agredir jovem em bloco de carnaval prestam depoimento no 12º DIP

Redação AM POST

Quatro jovens, identificados como Pedro Henrique Damasceno Dantas, Caio Nogueira, Bruno Luan, e Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, foram ouvidos pela Polícia Civil, no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), nessa quinta-feira (27), após as agressões contra o estudante de medicina, Odilon Pereira, de 20 anos, no último domingo (23) no estacionamento na Universidade Nilton Lins, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da vítima, ele estava acompanhado da prima, identificada como Rayssa Mendonça da Costa, de 20 anos, em um bloco de carnaval. Na ocasião a jovem pediu para ir ao banheiro e ele a acompanhou, chegando próximo a cabine, um dos indivíduos a assediou passando a mão na bunda dela sem a permissão da mesma.

Odilon pediu para o suspeito respeitar a jovem e disse que estava acompanhando ela, por sua vez o agressor disse que não se importava. Quando as vítimas voltaram do banheiro, o estudante foi surpreendido pelos agressores com socos e chutes e devido as agressões, ele desmaiou no local. Rayssa também ficou ferida ao tentar defender o primo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões contra o jovem.