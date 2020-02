Traficantes do Comando Vermelho gravam vídeo comemorando conquista de território em Manaus

Redação AM POST

Em vídeo gravado por câmera de celular, mostra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), comemorando a conquista sobre um território e a evacuação dos traficantes rivais, integrantes da facção Família do Norte (FDN) na noite dessa segunda-feira (10), no município de Careiro Castanho (ha 86.09 km de distância da capital amazonense).

Nas imagens, os criminosos chegam atirando e em tom de ameaça ordenam ao rival para não reagir a ação e pichações com a sigla ‘CV’ marcando território.

Um Gabinete de Crise já foi montado, por ordem do governador para evitar qualquer tipo de distúrbio provocado por criminosos, resguardar a ordem nos presídios e a integridade da população.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse em entrevista ao programa Manhã no Ar que vai se reunir nesta tarde com o ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, em Brasília, para fala da guerra de facções na capital amazonense.

Assista: