Trânsito e transporte coletivo terão esquema especial para o Carnaval em Manaus

A Prefeitura de Manaus montou um esquema especial de trânsito para os eventos carnavalescos realizados no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, a partir desta quinta-feira, 20/2 até a próxima terça-feira, 25. Os trabalhos estão sendo coordenados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que mobilizará agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres, para garantir a segurança nas vias e manter a fluidez do tráfego.

Além da operação de trânsito, o órgão vai realizar um trabalho de orientação com mensagens educativas, que serão distribuídas para o público do sambódromo no sábado, 22, a partir das 18h.

Ônibus

Em relação ao transporte coletivo, os usuários do serviço terão reforço de frota para os dois dias de desfile das escolas de samba – na sexta-feira, 21, e no sábado, 22 – e ainda durante o Carnaboi, na segunda-feira, 24, nos dias seguintes ao desfile. As linhas de ônibus que atendem o Centro de Convenções serão identificadas com a legenda “Sambódromo” no para-brisa de todos os veículos.

Nesta sexta-feira, 21, e no sábado, 22, quando ocorrem os desfiles das escolas de samba de Manaus, as linhas que circulam nas vias e adjacências do Centro de Convenções irão operar com frota de sábado com total de 281 veículos e ainda farão uma viagem a mais após a meia-noite. Depois deste horário, serão mantidos dez ônibus de apoio para atender os usuários.

Na segunda-feira, 24, dia em que acontece o Carnaboi, os usuários de transporte em deslocamento ao sambódromo terão, novamente, reforço na frota com 281 veículos, além dos dez ônibus de apoio.

Em todos os dias de eventos no sambódromo, ao menos 50 fiscais de transportes estarão nas imediações orientando motoristas e usuários de transporte, quanto às linhas de ônibus e mudanças nos itinerários.

Confira como fica o trânsito nos seguintes eventos:

Quinta-feira (20/2) – Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso “C” – A partir das 8h, interdição da alameda do Samba e da rua Flaviano Limongi.

Sexta-feira (21/2) – Desfile das escolas de samba dos Grupos de Acesso “A e B” – A partir das 6h, interdição da alameda do Samba e da rua Flaviano Limongi.

Sábado (22/2) – Desfile do Grupo Especial – A partir das 7h, interdição de duas faixas da rua Lóris Cordovil. A partir das 12h, interdição total da avenida Pedro Teixeira entre a rua Francisco Orellana e avenida Constantino Nery / rua Lóris Cordovil entre SPA da Alvorada e Constantino Nery.

Domingo (23/2) – Bloco das Piranhas – Não há previsão de interdição no entorno do sambódromo. No entanto, agentes do IMMU estarão no local para verificar a necessidade de interrupções no trânsito, dependendo da quantidade de pessoas transitando nas vias.

Segunda-feira (24/2) – Carnaboi – A partir das 16h, não haverá interdições de vias, porém, os agentes estarão monitorando e fiscalizando, para que não ocorra estacionamentos irregulares e atrapalhe a fluidez do tráfego.

Terça feira (25/2) – Desfile do Galo de Manaus – A partir das 9h, não haverá interdições, apenas monitoramento dos agentes de trânsito com viaturas, motocicletas e postos fixos.

Circulação

– Os veículos que trafegam pela Constantino Nery no sentido bairro/Centro, em direção ao Dom Pedro ou Ponta Negra deverão seguir até a Theomário Pinto (Darcy Vargas), ir até a rotatória das Letras e retomar o trajeto normal.

– Os veículos que trafegam pela Constantino Nery no sentido Cenro/bairro em direção à Alvorada e Planalto deverão seguir até o viaduto e acessar a avenida Desembargador João Machado (estrada dos Franceses).

– Os veículos que trafegam na avenida Pedro Teixeira, oriundos das zonas Oeste e Centro-Oeste em direção à Constantino Nery, serão desviados à esquerda para a rua Francisco Orellana (em frente ao Hospital Tropical) seguindo pela rua Álvaro Maia até a rua Lóris Cordovil.

– Os veículos de grande porte que trafegam neste trecho e sentido deverão ser desviados na avenida Dom Pedro devido a dificuldade em acessar a Francisco Orellana.

– A travessa Pedro Teixeira (rua ao lado da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas) continuará interditada por blocos de concreto (tabajaras) até o fim das atividades do bloco Galo de Manaus, na terça-feira, 25.

– O acesso ao sambódromo para as alegorias será realizado pela Lóris Cordovil.

– A rua Lóris Cordovil será parcialmente interditada a partir das 7h, a fim de proibir o estacionamento e para o deslocamento dos carros alegóricos.

Desvios de linhas para o Carnaval

Linha 207 – (Redenção) Centro: Bairro/Centro: Itinerário Normal até a avenida Dom Pedro / Retorno no Espantalho Pneus / avenida Dom Pedro / rua 5 / avenida J / avenida Desembargador João Machado / avenida Constantino Nery / Itinerário Normal. Centro/Bairro: Itinerário Normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / itinerário normal.

Linha 678 – (Ponta Negra) Ponta Negra: Itinerário Normal até a avenida Djalma Batista/ avenida Desembargador João Machado/ avenida J /avenida Dom Pedro /acesso avenida Jacira Reis (Espantalho Pneus) / Itinerário Normal. Ponta Negra / Jorge Teixeira: Itinerário Normal até a avenida Pedro Teixeira / avenida Dom Pedro / Rotatória das Letras / avenida Darcy Vargas / itinerário normal.

Linha 200 – (Dom Pedro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida Dom Pedro / retorno no Espantalho Pneus / avenida Dom Pedro / rua 5 / avenida J / avenida Desembargador João Machado /avenida Constantino Nery /itinerário normal. Centro/Bairro: itinerário normal até a avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida J / rua 5 / avenida Dom Pedro / itinerário normal.

Linha 204 – (Planalto/Praça Saudade) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida Dom Pedro / retorno no Espantalho Pneus / avenida Dom Pedro / rua 5 / avenida J / avenida Desembargador João Machado /avenida Constantino Nery /itinerário normal.

Centro/bairro: itinerário normal até a avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida Penetração N-S / avenida Central / itinerário normal.

Linha 213 – (Augusto Montenegro / Ceasa) Bairro/Ceasa: itinerário normal até a rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado / avenida Constantino Nery / itinerário normal. Ceasa/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida D / rua 8 / itinerário normal.

Linha 214 – (Hileia / Dom Pedro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida Dom Pedro / retorno no Espantalho Pneus / avenida Dom Pedro / rua 5 / avenida J / avenida Desembargador João Machado /avenida Constantino Nery /itinerário normal. Centro/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida J / rua 5 / avenida Dom Pedro / itinerário normal.

Linha 215 – (Bairro da Paz / Ceasa / Recife) Bairro/Ceasa: itinerário normal até a avenida Dom Pedro / retorno no Espantalho Pneus / avenida Dom Pedro / rua 5 / avenida J / avenida Desembargador João Machado /avenida Constantino Nery /Itinerário Normal. Ceasa/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida J / rua 11 / itinerário normal.

Linha 219 – (Augusto Montenegro / T1/ Centro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida B, rua 4, rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado (direita) / avenida Constantino Nery (direita) / itinerário normal.

Centro/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida D / rua 8 / itinerário normal.

Linha 222 – (Alvorada / T1 / Centro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida B, rua 4, rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado / avenida Constantino Nery / itinerário normal.

Centro/bairro: itinerário normal até a avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida D / rua 8 / itinerário normal.

Linha 223 – (Nova Esperança / Centro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida B, rua 4, rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado / avenida Constantino Nery / Normal. Centro/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida J / rua 5 / avenida Dom Pedro / itinerário normal.

Linha 225 – (Nova Esperança / T1 / Praça da Saudade) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida B, rua 4, rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado (direita) / avenida Constantino Nery (direita) / itinerário normal. Centro/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida J / rua 5 / avenida Dom Pedro / itinerário normal.

Linha 227 – (Alvorada 3 / Centro) Bairro/Centro: itinerário normal até a avenida B, rua 4, rua Lóris Cordovil / rua Vivaldo Lima / travessa dos Franceses / avenida Desembargador João Machado (direita) / avenida Constantino Nery (direita) / itinerário normal.

Centro/bairro: itinerário normal até avenida Constantino Nery / avenida Desembargador João Machado / avenida D / rua 8 / itinerário normal.

Linha 010 – (Norte – Sul / T2 / Sambódromo) Bairro/Ponta Negra: itinerário normal até a avenida Djalma Batista/ avenida Desembargador João Machado/ avenida J /avenida Dom Pedro /acesso avenida Jacira Reis (Espantalho Pneus) / itinerário normal.

Ponta Negra/bairro: itinerário normal até a avenida Djalma Batista / avenida Torquato Tapajós / retorno na passagem de nível Santos Dumont / avenida Constantino Nery / itinerário normal.