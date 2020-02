Tribunal nega união estável de Gugu e cassa pensão de R$ 100 mil de Rose Miriam

Na tarde desta quarta-feira (5), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) cassou a liminar que concedia uma pensão no valor R$ 100 mil à médica Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato. A determinação é do desembargador Galdino Toledo. A informação foi dada pelo site Notícias da TV.

Em sua decisão, o magistrado considerou que Gugu e Rose não tinham uma união estável. Ele tomou por base um documento, apresentado pela família do apresentador, em que a médica reconhece ter feito um acordo apenas para ter filhos e educá-los sem relação conjugal ou contato íntimo.

Por causa disso, Galdino Toledo determinou um pagamento no valor de 10 mil dólares (cerca de R$ 42 mil) para que Rose Miriam cuide dos gastos com os filhos de Gugu e com a manutenção da residência em que vivem nos Estados Unidos.

A pensão havia sido concedida a Rose no dia 24 de janeiro.