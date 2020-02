Trio de assaltantes Ã© preso, suspeitos de roubos na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite da quinta-feira (27/02), três homens suspeitos de realizar roubos no bairro Parque das Nações, zona norte de Manaus.

A ocorrência se deu durante patrulhamento, quando a equipe recebeu, via rede de rádio, a informação de que três pessoas estariam realizando assaltos no bairro Parque das Nações, em um veículo Celta de cor branca e placas NOX-7311.

Os suspeitos foram abordados no bairro Novo Israel e, com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares, uma bolsa e R$ 283,50, além do veículo Celta.

A equipe policial deu voz de prisão ao trio e fez contato com as vítimas para identificação dos suspeitos, que foram encaminhados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.