Tropical Hotel é vendido por R$ 260 milhões em leilão no RJ

Redação AM POST

O complexo hoteleiro do Tropical Manaus, localizado na praia da Ponta Negra, com uma área de 235,2 mil metros quadrados, foi comprado na tarde desta terça-feira (11), por R$ 260 milhões pelo empresário Otacilio Soares de Lima, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no auditório do Sindicato dos Leiloeiros, localizado no centro da capital carioca.

O local está fechado desde maio deste ano depois da interrupção no fornecimento de energia elétrica devido a dívidas de mais de R$ 8 milhões com a Amazonas Energia. O arrematante tem o prazo de 20 dias para depositar o valor.

Conforme informações do sindicalista, Gerson Almeida, o empresário quer voltar a funcionar o hotel e operar no Tropical em 60 ou 90 dias.