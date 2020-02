TSE rejeita 11 mil adesões a sigla de Bolsonaro

As chances de o partido em criação do presidente da República, Jair Bolsonaro, estar apto para disputar as eleições municipais de 2020 acabam de reduzir drasticamente. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, das pouco mais de 14 mil assinaturas submetidas à análise, apenas 3.101 foram validadas, sendo as outras 11.094 rejeitadas pelo tribunal.

Vale lembrar que para ser oficialmente criado e disputar o pleito desse ano, o Aliança pelo Brasil precisaria de 492 mil assinaturas válidas. Até o momento, total de assinaturas coletadas pelo partido de Bolsonaro e submetidas à apreciação pela Justiça Eleitoral foi de 60.747, segundo informa a executiva do grupo.

Desses pouco mais de 60 mil, 45.203 estão em prazo de impugnação e 1.349 em análise nos cartórios eleitorais.