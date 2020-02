Veja vídeo: casal é retirado carbonizado de casa atingida por raio em Iranduba

Redação AM POST*

Os idosos Luiz Carlos dos Santos Silva (natural do Pará), de 53 anos, e Maria Freitas de Lima, de 60 anos, morreram após um raio atingir a casa em que eles moravam, localizada no ramal do Acajatuba, comunidade Igarapé Grande, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus) durante um temporal, que atingiu a região metropolitana de Manaus, na madrugada desta terça-feira (25).

A descarga elétrica do fenômeno natural foi tão forte que os corpos foram carbonizados e a residencia do casal, que não possuía rede elétrica, teve perda total. Os idosos morreram abraçados.

O local onde os dois moravam é de difícil acesso e peritos das polícias Civil e Militar tiveram dificuldades para chegar até lá. Os corpos das vítimas foram encaminhamos ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. O caso foi registrado no 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) como acidente por causa natural.

Veja vídeo: