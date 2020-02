Veja vídeo: médico chama técnica de enfermagem de “miserável” e “incompetente” em hospital público

Redação AM POST*

Uma técnica de enfermagem é xingada por um médico, identificado como José Gilberto Luna Sobrinho, na condição de paciente, em um hospital na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em vídeo que viralizou na internet.

“Sou médico, eu aplico. Cadê a medicação? (…) Vai, eu aplico, sua incompetente. É o quê? Fala alguma coisa! Miserável! Amanhã eu vou chegar no gerente geral do hospital e vou falar sobre você. Você é uma miserável. Sua f*”, disse o profissional.

As imagens foram postadas ontem no Twitter e já contam com 42,9 mil curtidas e 15,7 mil retuítes. A repercussão fez o médico se redimir nas redes sociais.

Isso aconteceu no hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. Vamos deixar esse babaca famoso!! pic.twitter.com/K6Zd2MfIeN — Nill (@NilsonMoura95) February 11, 2020

No pedido de desculpas, o homem confirmou que se excedeu e se justificou afirmando que estava alcoolizado.

“Hoje fui surpreendido por um vídeo de alguém que me filmou ontem de madrugada, sendo que eu estava em um hospital particular em Nova Iguaçu. O que ocorreu foi o seguinte: (…) eu sou amante de vinho. Ontem me excedi na quantidade e fui buscar atendimento em um hospital (…) com certeza fui incorreto, acabei mencionando, referindo palavras que não são palavras adequadas a uma funcionária, que não conheço (…). Venho de pronto pedir desculpa a essa funcionária e a classe da enfermagem”, declarou o médico, que aparece de jaleco, em uma possível recepção de consultório.

“Só tenho amor à enfermagem. Ontem me excedi um pouco e cometi esse erro, e hoje estão me crucificando na internet. Naquele momento eu não era médico. Era o Gilberto. Eu não sou médico 24 horas por dia. Eu cometi um erro como todos nós cometemos erros e pecados”, completou.

“Nada justifica”; “a culpa é da bebida, então? Não foi sua arrogância?”; “bebida é o soro da verdade, bota pra fora o que realmente somos”, rebateram alguns internautas.

