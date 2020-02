Redação AM POST

O vigilante Pedro Pereira da Silva filho, de 28 anos, morreu após bater a motocicleta que estava dirigindo em um poste, por volta das 6h20 na manhã desta segunda-feira (24), na Rua Antônio Lacerda, bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

Conforme informações da polícia, o acidente ocorreu após o motorista dormir no trajeto quando voltava do trabalho e colidir contra o poste. A vítima morreu no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.