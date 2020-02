Vinte celulares roubados são devolvidos aos seus respectivos donos por equipe do 4° DIP

Redação AM POST*

Nesta sexta-feira (21/02), por volta das 9h, a equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que tem como titular o delegado Rafael Costa e Silva, realizou a entrega, aos respectivos donos, de 20 aparelhos celulares roubados ou furtados, recuperados em ações deflagradas pelos policiais civis, ao longo deste mês. A devolução dos telefones móveis ocorreu nas dependências da unidade policial, situada na avenida Perimetral, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

Segundo o delegado Costa e Silva, os celulares foram recuperados, após serem rastreados pela equipe de investigação do DIP, e a identificação das vítimas aconteceu por meio dos registros de Boletins de Ocorrência (BOs) formalizados na unidade policial. O delegado explicou, também, que existem situações em que as vítimas são furtadas em conglomerados de pessoas, ocasião em que os infratores esbarram nas mesmas e se apropriam do aparelho delas. Há também casos mais graves, como roubos com arma de fogo em paradas de ônibus e até mesmo nas ruas.

“Destaco que a melhor maneira de combater esses crimes é não comprar ou estimular a compra de telefones ou outros bens sem a nota fiscal. A pessoa pode achar que está se dando bem comprando algo abaixo do valor real, mas, além de responder pelo crime de receptação, também está colaborando e incentivando o crime, pois onde há demanda de produtos roubados, há oferta de aparelhos para venda”, explicou o delegado.

A autoridade policial explicou que devido à grande demanda, o prazo para recuperação dos aparelhos é de aproximadamente dois meses, porém, nem todos os celulares são recuperados, pois alguns são desmontados e as peças são vendidas separadamente.

“Estamos vistoriando, também, lojas que vendem aparelhos celulares e exigido a cópia da nota fiscal para que os donos desses estabelecimentos abram as ordens de serviços. Esse trabalho preventivo ajuda bastante no combate a roubo e receptação de celulares”, destacou a autoridade policial.

Disque-denúncia

O delegado pede que as pessoas que tiverem sido vítimas de roubo ou furto do aparelho celular, enviem a cópia do Boletim de Ocorrência (BO), por meio do número (92) 99415-5159, o WhatsApp do 4° DIP, ou compareça pessoalmente no prédio da unidade policial.