Wilson Lima anuncia possibilidade de concursos públicos para polícias do Amazonas

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, uma possível realização de concurso público para as polícias Civil e Militar em 2021. Ele falou sobre o assunto durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na Compensa, zona oeste de Manaus, nesta segunda-feira (17/02).

Segundo Wilson Lima, os certames serviriam para diminuir o déficit histórico de oficiais nas forças de Segurança estaduais, observando os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Polícia Militar do Amazonas teve seu último concurso em 2011 e o da Polícia Civil foi em 2009.