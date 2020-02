Wilson Lima assina contratos para recuperar sistemas viários dos municípios de Maués e Tefé

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quarta-feira (12/02), contratos para recuperação dos sistemas viários dos municípios de Maués e Tefé. Somados, os investimentos alcançam R$ 19,5 milhões em recursos do Governo do Estado, destinados a obras de infraestrutura urbana e de ramais, que serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

A assinatura, realizada durante reunião na sede do Governo, zona oeste de Manaus, contou com a presença dos prefeitos Junior Leite (Maués) e Normando Bessa (Tefé).

“Isso faz parte do nosso compromisso com o interior. Continuamos com as nossas obras, a previsão é que a gente comece esse trabalho de recuperação do sistema viário agora em março”, frisou Wilson Lima.

“São contratos importantes para as cidades. Em Tefé nós vamos executar cerca de 55 ruas com pavimentação de boa qualidade, serão aproximadamente seis meses de execução de obras. Em Maués vamos aumentar a área anteriormente executada, vamos executar obras em quatro bairros escolhidos pela prefeitura, em conjunto conosco”, explicou o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

Serviços

Em Maués serão recuperados 7,47 quilômetros em ruas e avenidas da sede do município, com serviços de pavimentação e recapeamento. O investimento é de R$ 4.830.675,55.

“É um momento muito especial para Maués. Os trabalhos contemplarão ruas do bairro Fonseca, todo o bairro do Éden, Maresia e Ramalho Junior. Quero agradecer a parceria do Governo do Estado junto à Prefeitura de Maués, a presença incessante do nosso governador e a insistência, para que juntos a gente possa transformar a nossa realidade”, ressaltou o prefeito Junior Leite.

No município de Tefé serão executados dois contratos. Um deles, no valor de R$ 3.205.136,93, é destinado à recuperação do Ramal do Pavão, que possui quase dois quilômetros de extensão. O segundo é para a revitalização do sistema viário da sede, com investimento de R$ 11.469.228,21. Serão realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização em 55 ruas, totalizando 14,59 quilômetros.

“Vai aumentar em 30% o percentual de ruas pavimentadas. Agradeço, em nome do povo de Tefé. Essa (infraestrutura) é a maior demanda, depois da saúde. Todos os recursos do Governo do Estado sempre serão aplicados em benefício do povo de Tefé”, destacou Normando Bessa, prefeito de Tefé.