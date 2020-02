Wilson Lima diz que vai se reunir com Sérgio Moro para falar sobre guerra de facções em Manaus

Redação AM POST

Após uma noite de terror nessa segunda-feira (10) devido guerra entre facções Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN) em Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que vai se reunir nesta tarde com o ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, em Brasília. Ele deu entrevista ao jornalista Ronaldo Tiradentes no programa Manhã no Ar.

“Ontem eu marquei aqui uma agenda com o ministro da justiça Sérgio Moro, daqui a pouco, às 15h eu vou reunir com ele e o secretário de segurança. Não há, por enquanto, a convocação ou de pedido de ajuda da força nacional e nem da transferência de internos para presídios federais” disse.

De acordo com Wilson, não há descarte da possibilidade de fazer posteriormente um pedido mais efetivo de combate ao tráfico de drogas na capital.

“Vou relatar essa situação, de tudo que tem acontecido das ações que nós estamos implementando no estado do Amazonas com relação ao tráfico de drogas e não descartamos a possibilidade de lá na frente fazer um pedido mais efetivo ao ministro para nos ajudar nesse combate ao tráfico de drogas”, declarou.

Um Gabinete de Crise já foi montado, por ordem do governador para evitar qualquer tipo de distúrbio provocado por criminosos, resguardar a ordem nos presídios e a integridade da população.

Na entrevista Wilson também falou sobre uma morte que ocorreu ontem no sistema prisional e disse que ainda não sabe se tem ralação com o confronto das facções.

Veja vídeo: