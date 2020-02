Wilson Lima e Ricardo Salles assinam protocolo de intenções para melhoria da qualidade ambiental urbana

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinaram, neste sábado (01/02), um protocolo de intenções para o desenvolvimento de ações que promovam a melhoria da qualidade ambiental urbana. O compromisso é voltado, sobretudo, para a implementação do programa “Lixão Zero” e outras medidas direcionadas à gestão de resíduos sólidos.

“Esse acordo que nós assinamos vem reforçar esse comprometimento que nós temos de resolver problemas crônicos no estado, sobretudo, com relação à questão do lixão. Todos aqui acompanham muito bem o caso de Parintins, que vem à tona todas as vezes em que há o festival, os moradores de lá convivem o ano todo com esse problema. Então, com esse acordo que a gente assina aqui, a gente a linha politicas com o Governo Federal, para avançar nessas questões e encontrar soluções para esses problemas”, afirmou Wilson Lima.

O governador destacou que a causa ambiental sempre foi uma das preocupações desta gestão, tanto na capital quanto no interior do Amazonas.

“Desde o inicio do Governo nós estamos muito antenados com essa pauta da qualidade ambiental. Nas áreas urbanas estamos trabalhando para recuperar alguns sistemas de abastecimento de água. É o caso do município de Atalaia do Norte, que é terceiro pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país; hoje as pessoas de lá podem bebem água de qualidade; é o caso de Apuí, que nós estamos construindo um sistema de abastecimento de água; o caso de Maués, onde entregamos a maior obra de saneamento básico do Estado, onde temos 50% de tratamento de esgoto e uma cobertura de distribuição de água potável de 92%”, pontuou o governador.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ressaltou que as ações reforçam o que já vem sendo feito pelo Governo do Estado, além de impulsionar a geração de emprego e renda, por meio do crescimento de outros mercados, como a bioeconomia.

“Nós vamos manter tudo que já tem com relação a geração de emprego e renda e desenvolvimento do Estado. A ideia é de atração de investimentos ligados a toda essa parte de cosméticos, fármacos e também alimentação, agregar valor através de processos industriais que possam, efetivamente, ganhar escala e trazer recursos significativos para a região”, disse Ricardo Salles.

O protocolo de intenções inclui diversas frentes de atuação. A primeira está voltada para ações de combate ao lixo nos rios e igarapés, por meio da recuperação ambiental das margens, instalação de dispositivos de retenção de resíduos e melhoria da gestão de resíduos, para evitar novos aportes de lixo nos ecossistemas fluviais.

O acordo também prevê a implementação de ações do programa ”Lixão Zero” e o encerramento de todos os lixões e aterros controlados no Amazonas. Além disso, também é parte do tratado implantar soluções de saneamento, uma estação de monitoramento da qualidade do ar e realizar campanhas no âmbito da Agência Nacional de Qualidade Ambiental Urbana.

A vigência do documento é de três anos. Durante esse tempo, o Estado será responsável por planejar e coordenar os programas ou projetos de cooperação futura e avaliar atividades executadas.

Rios Limpos para Mares Limpos – A visita à capital amazonense incluiu uma ação de limpeza dos rios, como parte do projeto “Rios Limpos para Mares Limpos”, que faz parte do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). O administrador da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA), Andrew Wheeler, também participou da programação.

“Eu gostaria de agradecer ao governador, por me convidar para estar aqui hoje. Ao ministro do Meio Ambiente, por convidar para vir ao Brasil e ao Amazonas. Em 50 anos, essa é a primeira vez que visitamos a Amazônia, é muito importante para mim e para meu país estar aqui. A questão do tratamento de lixo e do plástico nos rios é muito importante para o Governo dos Estados Unidos e também para o Brasil. Nesse sentido há uma grande cooperação entre ambos os governos”, observou

Andrew Wheeler.

O projeto “Rios Limpos para Mares Limpos” tem como objetivo principal evitar que a poluição plástica proveniente dos rios chegue aos oceanos. A ação, que une Governo do Estado, Ministério do Meio Ambiente, ONU e parceiros, visa a garantia da conservação dos mares, mas também dos nossos rios, igarapés e toda a vida animal desses ambientes”, disse o governador.

Cooperação entre Brasil e Estados Unidos – Na última quinta-feira (30/01), o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, e o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, Andrew Wheeler, assinaram um Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Sustentabilidade Urbana. O acordo entre os dois países, com duração inicial de cinco anos, tem como principal objetivo permitir a criação de programas voltados à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

A política pública implantada pelo ministério tem como foco seis linhas de atuação: Lixo no Mar, Resíduos Sólidos, Áreas Verdes Urbanas, Qualidade do Ar, Saneamento e Qualidade das Águas, e Áreas Contaminadas.

O acordo abrange as seguintes áreas de cooperação: proteção contra poluição e restauração dos oceanos; soluções e melhores práticas para combater o lixo marinho; tecnologias alternativas para tratamento de esgoto; proteção dos recursos hídricos e restauração da qualidade da água; metodologia e instrumentos de licenciamento ambiental e avaliação de impacto; e gestão adequada de resíduos para reduzir sua geração, incluindo reciclagem e desperdício de alimentos.