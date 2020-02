Wilson Lima entrega Centro de Convivência do Mutirão revitalizado por reeducandos da Seap

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta segunda-feira (03/02), o Centro Estadual de Convivência da Família Professora Teonízia Lobo revitalizado. O local concentrou parte das ações realizadas pelo Governo do Estado durante a primeira edição do programa “Muda Manaus”, em dezembro de 2019. Os serviços realizados no centro social do bairro Mutirão, zona norte da capital, foram executados por meio de parceria entre as secretarias de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e de Administração Penitenciária (Seap), que disponibilizou 10 reeducandos e seis fiscais, por meio do projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”. Além dos reeducandos da Seap, as intervenções contaram com a mão de obra de outros 11 trabalhadores da Seinfra.

“Esse espaço foi revitalizado com ajuda de mão de obra do nosso programa de ressocialização. Eu pedi um levantamento inicial desse trabalho, que ficou na casa dos R$ 400 mil. Então, eu conversei com o coronel Vinícius (Almeida), da secretaria de Administração Penitenciária. Através do nosso programa de ressocialização, estamos entregando por R$ 65 mil. Isso é ter responsabilidade com o dinheiro público”, frisou o governador.

Ele reforçou que a entrega do espaço, que há mais de 10 anos não recebia obras de revitalização, representa uma conquista para a comunidade. “Isso daqui é uma conquista do povo, uma conquista de vocês, porque vai ser usado por vocês, pelos seus filhos, pelos pais e pelos avós. Isso é um espaço de acolhimento da família, e a família é a base de qualquer sociedade bem-sucedida, daí a importância da gente se preocupar com as pessoas”, enfatizou Wilson Lima.

O governador afirmou, ainda, que o Governo do Estado tem alinhado as demandas com os moradores do bairro Jorge Teixeira, onde será realizada a segunda edição do “Muda Manaus”, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. “Lá nós já estamos conversando com a comunidade, identificamos algumas situações que vamos resolver, como escadões, pontes, uma reforma na praça de alimentação do bairro, no campo da segunda etapa do Jorge Teixeira, além das ações das secretarias que possam ser desenvolvidas para atender aquela comunidade”, pontuou.

Serviços executados – O centro de convivência do Mutirão teve suas dependências revitalizadas pelo “Muda Manaus”, dentro de ações que abrangeram, ainda, o Campo do Lidam, construção de pontes, limpeza e revitalização de ruas do bairro. Os prédios e a quadra do espaço receberam serviços de lixamento, emassamento e pintura das áreas externas e internas, guarita, pintura de portas e esquadrias metálicas; e ainda a substituição de luminárias e das calhas de águas pluviais.

Os serviços se concentraram, inicialmente, nos prédios onde estão localizados o auditório e as salas da videoteca, do camarim, do salão de beleza e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que receberam serviços de lixamento, emassamento e pintura.

“Uma das cobranças maiores era a quadra, demarcação, pintura e reforma das grades, que estavam soltas, precisaram ser soldadas. É um dos espaços mais usados que nós temos. Foi uma revitalização de fundamental importância. A comunidade está muito feliz, porque nós fomos o centro pioneiro na abertura do projeto Muda Manaus”, destacou a diretora do centro de convivência do Mutirão, Anália Sampaio.

Outras melhorias – O CECF Teonízia Lobo também recebeu serviços de recuperação da pista de skate, limpeza lateral do campo, instalação de espelhos nos banheiros, vidros das janelas, regularização do campo de areia e pintura de acessos para deficientes físicos. Na quadra foram feitos o lixamento e de pintura dos gradis.

Foram realizadas pintura interna em toda extensão do muro; sinalização externa no estacionamento; pintura de platibandas metálicas; pintura de esquadrias metálicas; e pintura de grades da canaleta de drenagem.

Atenção ao social – O CECF Teonízia Lobo faz parte da Proteção Social Básica da Assistência Social e atua na prevenção a situações de vulnerabilidade e risco oferecendo atividades de convivência para fortalecer vínculos familiares e comunitários. A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), ao lado de secretarias parceiras, promove no local uma série de atividades psicossociais e pedagógicas voltadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

No Teonízia Lobo, que funciona das 6h30 às 20h, a Seas promove rodas de conversa, atividades lúdicas, oficinas da memória, além de atender a demandas espontâneas, como escuta qualificada, visitas em domicílio e encaminhamento para outros equipamentos da Rede Socioassistencial, atividades realizadas pelos técnicos da Secretaria. Em 2019, a unidade realizou 129,98 mil atendimentos.

“Nós estamos em festa com esse espaço, que é o nosso espaço social mais importante. Aqui acontece a zumba, a capoeira, o nosso futebol, o encontro das famílias. O nosso espaço está bonito, a nossa comunidade está contente, alegre e satisfeita, as nossas lideranças estão unidas”, comemorou Manoel Assis, presidente da associação de moradores do bairro.

Cursos profissionalizantes – O centro de convivência do Mutirão oferece, ainda, cursos de qualificação profissional por meio de parceria com Cetam, que inicia o ano letivo no espaço também nesta segunda-feira (03/02). Terão início as aulas de 19 diferentes cursos de qualificação profissional, que acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite. O Cetam ofertou, no total, 560 vagas, e todas foram preenchidas.

Os cursos oferecidos pelo Cetam no Teonízia Lobo são: Tranças e penteados; Colorimetria de cabelos; Corte e costura: roupas sociais; Artesanato com patchwork; Artesanato com pintura em tecido; Bonecas de pano; Fotografia; Maquiagem; Design de sobrancelhas; Recepcionista; Corte e costura de malharia; Artesanato com patch aplique; Jardinagem; Barbeiro; Operador de caixa; Artesanato com fitas; Bolsas artesanais, Serigrafia; e Informática básica.

“Já tenho quatro anos fazendo cursos. Aqui no Teonízia já são quatro cursos que eu fiz e é ótimo para a gente que é mãe, dona de casa, que quer ter uma renda extra, que tem filhas. Você vem para um local com estrutura, você aprende mais, o professor se dedica mais a ensinar e a estrutura em si hoje está ótima. Nesses quatro anos que estou aqui, é a primeira vez que eu vejo essa mudança aqui no Teonízia”, contou Yone Coelho, aluna do curso de Colorimetria, ministrado pelo Cetam no centro de convivência.

No local também são oferecidas atividades desportivas, mediante parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, o que tem possibilitado avanços para a comunidade do bairro e entorno.