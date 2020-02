Wilson Lima entrega mais de R$ 3,5 milhões em equipamentos para reforçar segurança pública no Amazonas

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta quarta-feira (19/02), mais de R$ 3,5 milhões em equipamentos para as forças de segurança pública do Estado. Lanchas blindadas, micro-ônibus e carros fazem parte do pacote de 140 novos itens que serão destinados a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública (IESP). O material foi adquirido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio de recursos próprios, doações e convênios com o Governo Federal.

O governador destacou a importância dos novos equipamentos para combater crimes como o tráfico de drogas, em todo o estado. “A determinação que dei para o meu secretário de Segurança e para todos os responsáveis pelas outras forças é que haja um rigor e que seja implacável com o tráfico de drogas. E o que nós estamos fazendo é trabalhando para dar as condições necessárias, equipamentos necessários, para que esse policial possa estar nas ruas e aja com todo o rigor. Determinei, também, ao secretário de Segurança Pública que use todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até o que a legislação nos permitir, para sufocar essa história do tráfico de drogas, que tem resultado na maioria dos crimes que acontecem na capital”, ressaltou Wilson Lima.

Reforçando o combate ao narcotráfico nos rios do estado, foram entregues duas lanchas blindadas. O equipamento é inédito para as polícias amazonenses e será empregado em operações estratégicas desencadeadas a partir de levantamentos de inteligência e também em articulação com a Base Fluvial Arpão, que o Governo do Amazonas vai instalar na região do rio Solimões, entre Coari e Tefé.

Wilson Lima enfatizou que o Governo do Estado tem estudado outras medidas para conter o tráfico praticado nos rios.

“Mais de 80% dos assassinatos têm relação com o tráfico de drogas, sobretudo nessas questões que acontecem aqui nos rios do Amazonas. No rio Solimões, que é uma rota utilizada por esses traficantes, estamos montando a Base Arpão, nos próximos dias. Já conversamos com o ministro da Justiça e também com o superintendente da Polícia Federal, que já assumiu o compromisso de reativar a Base Anzol, que fica mais lá em cima. Estamos estudando também a possibilidade de colocar uma base lá no rio Negro, para que a gente possa, efetivamente, fechar essas entradas e saídas aqui do estado do Amazonas para o tráfico de drogas”, frisou o governador.

As embarcações entregues são provenientes do Programa de Apoio às Despesas de Capital (Prodecap). As duas lanchas totalizam investimentos de R$ 2,7 milhões. Outras embarcações serão entregues ao longo do primeiro semestre.

Áreas de fronteira – Wilson Lima desatacou que a segurança nas regiões fronteiriças do estado também é prioridade, em um trabalho integrado entre as forças de segurança e Governo Federal.

“A questão da proteção das fronteiras tem que ser um trabalho em conjunto, não tem como só Polícia Militar ou Polícia Civil fazerem isso. Por isso estamos montando essas bases. A Base Arpão, por exemplo, será montada com recursos do Estado, mas também tem parceria do Governo Federal, fazendo essa interligação com o sistema de inteligência, para que a gente possa ser mais efetivo. Tem de ter a participação da Polícia Federal, do Exército, do Centro de Inteligência, que inclusive tem nos auxiliado muito, tem sido um aliado importante”, avaliou o governador.

Outros equipamentos – Entre os 140 equipamentos, há ainda micro-ônibus e vans para transporte de tropa, veículos caracterizados e descaracterizados para atender as polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Parte desse material é oriundo da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio de doações ou convênios.

“O investimento feito pelo Governo do Estado em equipamentos e viaturas possibilitam que o policial possa se deslocar com mais tranquilidade, com mais efetividade. O investimento em material é fundamental para o trabalho das polícias. As corporações estão alegres principalmente com as lanchas blindadas que darão uma proteção maior para o policial atuar principalmente no combate ao tráfico de drogas”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

O comandante da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, ressaltou a importância dos equipamentos recebidos pela corporação e enfatizou como o investimento vai colaborar com o combate à criminalidade e patrulhamento dos rios, em especial contra o narcotráfico; e aumentar a capacidade de operação das tropas.

“Estamos recebendo ônibus, micro-ônibus, vans, viaturas, duas lanchas blindadas e outros equipamentos que darão suporte para que tropa possa atuar com mais eficácia. As lanchas estão prontas para combater o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas e todo tipo de crime que possa escoar pelos rios do Amazonas e serão utilizadas em todo o Estado, principalmente na área de fronteira que é a nossa preocupação. Ganha muito mais a população porque nós vamos dobrar a nossa capacidade operativa com equipamentos que nos dão mais segurança”, explicou Norte.

Do convênio com o Governo Federal, estão sendo entregues 52 microcomputadores para atender o IESP. O valor do investimento é de R$ 249 mil. Com isso, o instituto responsável pela formação e aperfeiçoamento de profissionais da segurança pública vai montar um novo telecentro. Responsável pelas operações nos céus da capital amazonense, incluindo resgates, o Departamento Integrado de Operações Áreas (DIOA) também será beneficiado com telefones satelitais. O valor do investimento é de R$ 23,1 mil.

Os veículos são a maior parte dos equipamentos entregues nesta ocasião pelo governador. Para renovação de frota, a Polícia Civil está recebendo 50 novos carros. Essas viaturas serão empregadas para o fortalecimento do trabalho investigativo na capital amazonense.

Nomeação – O governador Wilson Lima assinou o decreto de nomeação da nova delegada geral do Amazonas, Emília Ferraz. Anunciada como a nova titular da Delegacia Geral na última segunda-feira (17/02), a policial civil destacou a queda no número de homicídios na capital nesta semana. “Hoje temos uma estatística maravilhosa, estamos há três dias sem homicídios em Manaus. Isso é fruto de muito trabalho, de um governador muito dedicado e é uma honra trabalhar para ele com esse olhar sensível que ele dá à Segurança Pública, assim como o secretário de Segurança que é incansável no seu trabalho no combate à criminalidade”, concluiu a delegada geral.