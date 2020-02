Wilson Lima recebe vice-presidente da República para discutir meio ambiente, ZFM e infraestrutura no AM

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima recebeu nesta segunda-feira (17/02), na sede do Governo, na Compensa II, zona oeste da capital, o vice-presidente da República, general do Exército, Hamilton Mourão, para discutir sobre meio ambiente, proteção da Zona Franca de Manaus, BR-319 e outras questões de infraestrutura no Amazonas. O vice-presidente convidou o governador para visita a São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros de Manaus), onde Mourão receberá o título de Cidadão Honorífico do município nesta terça-feira (18/02).

“O vice-presidente está indo ao encontro de todos os governadores para conversar e tratar dessas questões do Conselho da Amazônia. No próximo dia 12 nós vamos ter uma reunião, o Encontro dos Governadores da Amazônia, em Belém, e naturalmente seria muito interessante que ele tivesse participando dessa nossa reunião onde a gente faz uma reavaliação de todas essas nossas estratégias e como é que elas estão caminhando”, disse Wilson Lima, que convidou Hamilton Mourão para o evento que vai reunir os governadores dos estados amazônicos, em março, na capital do Pará.

No encontro com o governador do Amazonas, Mourão tratou de ações de comando e controle, desenvolvimento sustentável, economia verde, regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, regularização fundiária e sobre o projeto de zoneamento econômico-ecológico da região do Purus.

“Hoje a gente apresentou para o vice-presidente da República o que a gente entende sobre desenvolvimento estratégico para a nossa região. Algo que a gente já vinha discutindo com os governadores do Consórcio da Amazônia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que é a questão da regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, pagamento por serviços ambientais e comando e controle. Então essas são pautas fundamentais para que a gente possa avançar nessa política de proteção da Amazônia, mas sobretudo que a gente possa avançar nessa questão do desenvolvimento sustentável e proteger o povo que mora aqui na Amazônia”, disse Wilson Lima.

Mourão agradeceu a receptividade e prometeu dar encaminhamentos quanto às demandas apresentadas. Eles ainda trataram sobre BR-319 e Zona Franca de Manaus.

“A questão de portos, aeroportos, a BR-319 que vai facilitar muito a vida de quem mora no estado do Amazonas, não só para garantir o direito de ir e vir do cidadão mas, por exemplo, para facilitar o trabalho de fiscalização por parte dos nossos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e naturalmente que fiz um apelo ao vice-presidente com relação à Zona Franca de Manaus e a proteção que ela deve ter com relação à reforma tributária que se aproxima. Também fiz um pedido a ele sobre a questão do IPI dos concentrados, que ele disse que vai intervir junto ao presidente pra que a gente possa ter mantido esses 8%”, afirmou o governador.

Agenda

Na agenda do vice-presidente está prevista uma visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia e também viagem para São Gabriel da Cachoeira nesta terça-feira (18), onde o vice-presidente vai receber o título de Cidadão Honorífico de São Gabriel da Cachoeira. O governador Wilson Lima acompanha o vice-presidente.

“Eu confio muito nessa capacidade de articulação do vice-presidente, como conhecedor da Amazônia, conhecedor sobretudo dos problemas aqui do Estado do Amazonas e espero que a gente possa avançar cada vez mais nessa política de proteção ambiental, em algumas pautas que há muito tempo não se acreditava, essa questão de pagamento de serviços ambientais, a questão da bioeconomia que a gente precisa avançar. Então, essa interlocução é muito importante, essa participação dos governadores opinando nessas decisões, na montagem dessa estratégia do Conselho da Amazônia”, concluiu o governador.