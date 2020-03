Em período de quarentena, deputado quer que governo do AM gaste dinheiro público com apresentação de artistas na internet

Redação AM POST

O presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Saullo Vianna (PTB) sugere, por meio de indicativo ao Governo do Estado do Amazonas, que seja feito o lançamento de Edital de Seleção para que artistas se apresentem via internet, durante período em que a prioridade é combater pandemia de Coronavírus (Covid-19).

De acordo com o parlamentar a iniciativa tem como finalidade oferecer cultura e arte online durante o período de reclusão para evitar a propagação do Covid-19. Saullo também afirma que uma de suas preocupações é com profissonas dos setores cultural e o turístico que estão entre os mais afetados financeiramente com o perídio de quarentena, no entanto, muitos artistas ficarão de fora de sua iniciativa.

Segundo edital de seleção o valor total proposto pelo deputado é de cerca de R$ 300 mil distribuído entre as categorias artes cênicas infantil com (12 contemplados); banda/show (20 contemplados); Banda/show infantil (13 contemplados); instrumental (25 contemplados); voz e violão (30 contemplados); produção própria – livre (134 contemplados).

O edital também apresenta pontos questionáveis como a Secretaria de Cultura poder alterar a qualquer momento os valores estabelecidos dos cachês, sem que caiba para o credenciado quaisquer direitos, vantagens ou indenizações. Além disso os artistas seriam escolhidos por uma comissão composta por apenas três pessoas da Secretaria sem direito a recurso.

O documento teria validade de um ano com brecha para ser prorrogado por mais tempo, sendo que a justificativa do deputado é apenas para oferecer cultura e arte online durante o período de reclusão para evitar a propagação do Covid-19.

O grande gasto que o governo do Estado teria com o projeto também não contemplaria todos os amazonenses pois existem municípios que não tem acesso a internet.

Leia edital completo:

MINUTA DE EDITAL DA CULTURA.pdf