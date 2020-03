Abraham Weintraub diz que “Paulo Freire e kit gay” não têm vez no MEC do governo Bolsonaro

Redação AM POST*

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nesta quinta-feira (5) no Twitter que no governo do presidente Jair Bolsonaro “Paulo Freire e kit gay não têm vez”. A declaração foi dada enquanto ele divulgava uma amostra de material didático feita pelo secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim.

“Paulo Freire e kit gay não têm vez no MEC do Pres. Jair Bolsonaro. Vejam uma amostra do formato/conteúdo do material que o professor Carlos Nadalim preparou para as crianças. Querem saber mais? Sigam o prof. Carlos Nadalim, o novo rosto (e o primeiro sorriso) do ensino no Brasil”, escreveu Weintraub.

O famoso “kit gay”, apelidado pelos apoiadores de Bolsonaro, é o material batizado de “Escola sem Homofobia”, que chegou a ser discutido dentro do Ministério da Educação (MEC) em 2011, mas que teve produção e distribuição vetadas pela então presidente da República, Dilma Rousseff.