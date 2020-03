Abrigo Emergencial irá atender população de rua que faz parte do grupo de risco do coronavírus

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e de toda a rede de assistência social, comunica que o Abrigo Emergencial montado na Arena Amadeu Teixeira é direcionado para a população de rua que faz parte do grupo de risco para o coronavírus, que abrange idosos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias e cardíacas.

O espaço receberá essas pessoas a partir da segunda-feira (30/03). Nesta quinta (26/03) e sexta-feira (27/03), está sendo feito atendimento inicial a pessoas em situação de rua, com a realização de triagem e oferta de banho e refeições. Por enquanto, o atendimento não funcionará neste sábado (28/03) e domingo (29/03).

Por recomendação dos órgãos de saúde, será necessário qualificar a triagem desta população, separando as pessoas por grupo de risco. Portanto, o serviço de acolhimento só acontecerá quando essa triagem for concluída.

O atendimento à população de rua que não se enquadra no grupo de risco já vem sendo realizado por entidades e órgãos que já têm experiência na assistência social e recebem fomento do Governo do Estado. Os moradores devem se dirigir para estes espaços (listados mais abaixo).

Os órgãos da rede assistencial informam também que as roupas usadas por pessoas em situação de rua podem ser vetores de contaminação, razão pela qual há necessidade de descartá-las, após o banho. Importante assinalar que os atendidos estão recebendo, para seu uso, roupas oriundas de doações da população.

Duas refeições estão sendo servidas para os moradores – almoço e jantar (sopa). Da mesma forma, este serviço também segue sendo ofertado pelas entidades e órgãos da Prefeitura que já atuam no atendimento a esta população. Confira:

Centro POP Manaus (da Prefeitura de Manaus)

Capacidade de atendimento: 80 pessoas

Serviço: Café da manhã e almoço

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Endereço: Rua Fragata, Petrópolis, zona sul

Movimento Comunitário Vida e Esperança

Capacidade: 30 pessoas

Serviço: Higienização e almoço

Funcionamento: Diariamente, das 8h ao meio-dia

Endereço: Rua Tucandira, nº 1, Colônia Terra Nova, zona norte

Comunidade Nova Aliança

Capacidade: 20 pessoas

Serviço: Almoço (120 refeições)

Funcionamento: Quartas e quintas-feiras, das 8h ao meio-dia

Endereço: Rua Visconde de Mauá, 339, zona centro-sul

Lar Batista Janell Doyle

Capacidade: 80 pessoas

Serviço: higienização e almoço

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia

Endereço: Rua Igarapé de Mauá, nº 1, Mauazinho, zona leste