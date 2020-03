Acusado de matar homem, presidente dos Rodoviários diz que vai se apresentar a polícia nesta segunda-feira (2)

Redação AM POST

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, anunciou que irá se apresentar ao delegado do Departamento de Polícia do Interior (DPI) Bruno Fragas, nesta segunda-feira (2°) após ser acusado de assassinar Bruno Freitas na noite deste sábado (29), no município de Iranduba (distante a 29 quilômetros de Manaus). As informações são do Correio da Amazônia.

Segundo o acusado, ele não tem nada a temer e afirma sofrer retaliações por estar prestes a se pré-candidatar a prefeitura do município.

O representante dos rodoviários confirmou que irá se apresentar sem precisar de mandado de prisão e afirmou que a polícia irá investigar o caso e encontrar os autores do crime.

Denúncia

A denúncia partiu de familiares de Bruno que relataram que ele foi acompanhar seu primo, Delisson, ex-funcionário de Givancir, no recebimento do dinheiro de uma recisão. Patrão e ex-empregado teriam discutido e Delisson foi embora com o primo de moto. Conforme denúncia, na ação o presidente dos rodoviários com mais três homens, teria perseguido os dois e após serem alcançados, Givancir teria sacado uma arma e atirado contra a dupla.

Ainda segundo os familiares, Bruno não resistiu e morreu no local, já o ex-funcionário foi levado ferido a uma unidade hospitalar de Manaus para atendimento médico.

Givancir ainda conclui dizendo que moradores da área acusaram o sobrevivente Delisson, travesti conhecido como “Thelcy”, de estar com dívida na boca de fumo e Bruno morreu de graça por estar acompanhado dele.