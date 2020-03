Adolescente é assassinada em “tribunal do crime” após cair em emboscada de amiga

Redação AM POST

A adolescente, Alessandra Costa, de 17 anos, foi assassinada após cair em um emboscada feita pela própria amiga dela e teve o corpo carbonizado. O caso gerou revolta a população e levou três pessoas para a cadeia na cidade de Boa Vista, em Roraima.

A amiga que atraiu a vítima para a emboscada, confessou que Alessandra foi assassinada após falar que já havia se relacionado com um jovem membro de outra facção criminosa com quem teve um filho. Ainda segundo a acusada, o atual namorado da adolescente era seu irmão que achou que ela estava se aproximando com a intenção de atraí-lo para depois matá-lo.

Policiais foram guiados ao local do crime pela menor e encontraram o cadáver de Alessandra queimado e em estado avançado de decomposição. Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos em flagrante suspeitos de participar do assassinato. Um deles era com quem a vítima tinha um caso.

Segundo a polícia, a adolescente foi estrangulada, teve os braços e pernas amarrados com um pano. Depois a levaram para uma área de mata e atearam fogo em seu corpo.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Devido às condições, também serão realizados exames para identificar oficialmente se o corpo é de Alessandra.