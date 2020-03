Adolescente é morto a tiros enquanto caminhava por rua no bairro Nova Cidade

Redação AM POST

Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado com seis tiros e um homem, de 20 anos, que estava com ele também foi baleado. O caso aconteceu na madrugada desse domingo (1), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a vítima, ele estava com o adolescente andando distraídos pela rua quando uma dupla de criminosos os abordou e efetuou vários disparos. O menor morreu na hora e o homem levou dois tiros mas sobreviveu. Após o crime, os pistoleiros fugiram a pé sem serem identificados.

O sobrevivente foi socorrido e levado as pressas a uma unidade hospitalar para os cuidados médicos e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a polícia investiga o caso.