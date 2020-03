ALE doa álcool gel, máscaras e outros materiais de proteção para profissionais de quatro instituições de saúde

Redação AM POST*

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), através do Programa Assembleia Viva, doou 17 mil itens de Proteção Individual (EPIs) e 250 litros de álcool em gel para os profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus em quatro unidades de saúde da capital onde estão sendo feitas as triagens das pessoas que apresentam os sintomas da Covid-19. Foram contemplados o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) e os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do Coroado, Danilo Corrêa (Cidade Nova 1) e Juventina Dias (Compensa 3).

Ao todo, foram entregues às instituições 250 litros de álcool em gel, duas mil máscaras N95, dois mil gorros descartáveis, dois mil aventais descartáveis, mil óculos de proteção e dez mil luvas látex, perfazendo um total de 17.250 unidades de equipamentos de proteção individual.

“Esses equipamentos de proteção são os que médicos e enfermeiros utilizam para não se contaminarem na hora que estão cuidando do paciente. Esses profissionais precisam estar bem protegidos para não serem infectados pelos vírus do Coronavírus”, afirmou o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto.

De acordo com a coordenadora do Programa, Karina Brilhante, todos os produtos repassados aos beneficiários são frutos do aporte de recursos financeiros arrecadados junto aos servidores da Casa colaboradores do Assembleia Viva nos meses de janeiro a março deste ano. “Nós nos tocamos com essa necessidade e achamos por bem, neste momento, dar nossa contribuição. Gostaríamos de ter feito mais, porém a quantidade nos limita”, disse Karina, diretora geral adjunta do Parlamento estadual.

Ela ressaltou que muitos profissionais de saúde estão empenhados em trabalhar no combate ao Covid-19 e “devem sempre estar contando com materiais de proteção para esta guerra”. Karina enfatizou que a Aleam buscou adquirir os itens básicos de segurança para os profissionais que estão se arriscando todos os dias para o bem da sociedade.

Ao destacar a gratidão dos representantes das instituições para com a Assembleia pela doação, a coordenadora do Programa Assembleia Viva agradeceu a todos os servidores colaboradores do Poder Legislativo com a iniciativa social. “A doação dos senhores é de imensa importância nesse momento, e a gente está fazendo a melhor forma de gestão possível desses recursos, para alcançar quem mais está se expondo e precisa de segurança no momento de uma batalha tão grave”, expressou.

Hoje o Lacen está assistindo especificamente os casos de coronavírus e os SPAs realizando o primeiro atendimento, com as triagens das pessoas que apresentam os sintomas do coronavírus.