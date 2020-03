Amazonas já tem 175 casos confirmados e a terceira morte pelo coronavírus

Redação AM POST*

Casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) já chegam a 175 no Amazonas e a terceira morte pela doença já foi divulgada pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto durante live nas redes sociais do Governo do Amazonas nesta terça-feira (31/03).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 24 novos casos de Covid-19 sendo 154 na capital e 16 no interior. O número de diagnósticos positivos no interior são: Parintins (3), Boca do Acre (1), Santo Antônio do Içá (1), Manacapuru (4), Itacoatiara (4), Anori (1) e Novo Airão (1).

O terceiro óbito confirmado pela doença no Estado é um paciente diabético que morreu caminho do hospital. “Pedimos que as pessoas que possuem comorbidades e apresentam sintomas graves da doença não retardem a procura por ajuda médica. Este paciente foi a óbito a caminho da unidade de atendimento, mas quando chegou não havia mais o que pudesse ser feito por ele”, afirmou Rosemary Pinto.

Familiares das vítimas mortais tem o período de uma hora para velar o corpo e em seguida enterrar ou cremar o mais rápido possível para não houver contágio. É recomendado um grupo de no máximo 10 pessoas para se despedir da vítima.