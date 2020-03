Amazonas realiza ação de orientação em Saúde para Covid-19 no Porto de Manaus

Redação AM POST

Durante a última reunião presencial do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratório – Covid- 19, nesta quinta-feira (19/03), na sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), foi anunciada, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a realização de uma ação de orientação sobre o novo coronavírus nas embarcações atracadas no Porto de Manaus. A ação será nesta sexta-feira (20/03), a partir das 7h, atrás do Mercado Municipal Adolpho Lisboa.

O coordenador de Vigilância Sanitária de Portos Aeroportos e Fronteira, da Anvisa, Região Norte, Jerfeson Nepumuceno Caldas, explica que a ação faz parte do planejamento estratégico da Anvisa junto aos portos.

“As informações corretas e oficiais devem ser amplamente divulgadas, para que toda a população esteja preparada para o enfrentamento coletivo desse desafio chamado de novo coronavírus”, explica Jerfeson.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informa que ação está prevista no plano de contingência do Estado. “O setor de saúde está em plena execução das ações previstas no plano estadual de contingência da Covid-19, e esta é mais uma estratégia de combater com informação”, afirma.