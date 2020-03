Amazonas registra segunda morte pelo novo Coronavírus

Redação AM POST

O músico evangélico, Robson “Binho” Lopes, de 43 anos de idade, diagnosticado com o novo Coronavírus (Covid-19), faleceu na noite de segunda-feira (30/03), por volta das 22h, no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na zona norte de Manaus. A informação foi confirmada pela assessoria do Governo do Amazonas.

Ele estava internado na unidade desde o dia 21 de março e não resistiu às complicações da doença.

Os detalhes desse caso vão ser passados durante a apresentação do boletim diário.