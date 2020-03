Amazonas tem 26 pacientes curados de Covid-19, revela FVS-AM

Redação AM POST*

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, informou nesta terça-feira (31) que 26 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no Amazonas saíram do período de transmissibilidade e podem ser considerados curados.

Até ontem (30) o número de curados era apenas 4 e subiu 14,86% do total de casos. Nesta terça foram mais 22 pacientes, totalizando os 26 já curados da doença.

Casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) já chegam a 175 no Amazonas e a terceira morte pela doença também foi divulgada hoje durante live nas redes sociais do Governo do Amazonas.