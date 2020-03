Amazonense Vinne Ramos passa para penúltima fase no The Voice Kids

Redação AM POST

O cantor mirim amazonense, Vinne Ramos, de 9 anos, participante da 4º edição do The Voice Kids, passou para a próxima fase no time Simone e Simaria na tarde deste domingo (08).

A penúltima batalha será no próximo domingo (15). O amazonense venceu a disputa contra Luank Dias e Pedro Lucas cantando a música “Meio Caminho Andado” de Enzo Rabelo.

“Esses três menininhos são porretas! A gente fica nervosa. Vocês arrasaram! Os três são incríveis, mas vamos seguir o coração: Vinne!”, declarou Simone.