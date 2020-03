Amazonino Mendes se filia ao Podemos em cerimônia restrita devido coronavírus

Redação AM POST*

O ex-governador do Estado, Amazonino Mendes se filiou, nesta quinta-feira (20), ao Podemos. A informação foi divulgada pelo partido em nota assinada pela deputada federal Renata Abreu, presidente nacional da legenda.

De acordo com o Podemos, o ato de filiação de Amazonino seguiu restrição exigida por médicos devido pandemia do novo coronavírus e foi restrito a poucas pessoas, coordenado pelo Presidente do Podemos no Amazonas, Deputado Estadual Wilker Barreto.

“Amazonino sempre foi uma voz coerente e preocupada com as pessoas, sua região e com o bem público. Um homem experiente, conectado com o futuro e comprometido com as pessoas do Amazonas. Por isto, é com alegria que abraçamos Amazonino que, com sua sabedoria e determinação, irá qualificar as discussões e contribuições que iremos dar na proposição de medidas que efetivamente venham melhorar a vida dos brasileiros”, disse Renata Abreu.

Presidente da Sigla no Estado, Wilker reiterou a experiência necessária de Amazonino para reerguer Manaus e o Amazonas. “É uma honra ter um político exponencial, com experiência e habilitado para conduzir uma reconstrução da nossa capital e do nosso Amazonas. É uma parceria em que ganham a boa política e a nossa população”.