Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus

Redação AM POST

Em atenção ao decreto do Governo do Amazonas para adoção de medidas para evitar a circulação do novo coronavírus (Covid-19), a Fundação Amazonprev, por meio de sua equipe de gestão de riscos, definiu, na manhã desta terça-feira (17/03), um conjunto de ações a serem adotadas visando proteger os idosos, seu maior público, do risco de exposição ao agente.

Conforme o Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2020, divulgado pelo Governo do Estado, fica suspensa, pelo prazo de 120 dias, a prova de vida dos inativos e pensionistas residentes na capital, interior do Amazonas e fora do estado, que fizerem aniversário entre os meses de fevereiro e julho de 2020.

A obrigatoriedade permanece apenas para os segurados com data de aniversário no mês de janeiro e que ainda não fizeram a prova de vida em 2020. Estes precisam comparecer à sede da Amazonprev, na avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30, para regularização dos benefícios. Aproximadamente 170 pessoas estão nessa condição.

“Precisamos proteger os nossos segurados do risco de exposição ao vírus. Afinal, eles são os mais vulneráveis a essa doença. Por isso, estabelecemos diversas medidas, em alinhamento ao decreto governamental, que vão nos ajudar a atingir esse objetivo. Outras ações já foram planejadas e serão executadas conforme a necessidade”, destacou o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

Por ora, a recomendação é que os segurados evitem ir ao órgão previdenciário para tratar de assuntos que possam ser resolvidos pelos canais de comunicação disponíveis. A emissão de Cédula-C e contracheques, por exemplo, pode ser realizada por meio do Portal do Segurado, no endereço www.amazonprev.am.gov.br. Para dúvidas e informações, o segurado pode entrar em contato pelo Fale Conosco, disponível no site, ou pelo número 3627-3424.

Outras medidas adotadas pela Amazonprev incluem a suspensão de eventos pré-agendados para acontecerem ainda no mês de março. Entre eles estão a 1ª Audiência Pública de 2020, programada para o dia 26 de março, visando discutir a Análise do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas por meio do estudo técnico da Avaliação Atuarial 2020; e um treinamento sobre instrução de processos de aposentadoria para representantes de departamentos de Recursos Humanos dos órgãos estaduais, programado para 30 de março.

“Não há motivo para pânico, mas é essencial a adoção de medidas preventivas. E nós estamos preparados, com um plano de gestão de risco alinhado às diretrizes do Governo do Estado. São ações específicas para cada nível de controle e de mudança do cenário. E incluem os nossos segurados, o público interno, assim como os prestadores de serviço e partes interessadas”, completa Zogahib.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 3627-3424 (Fale Conosco) ou pelo e-mail [email protected].