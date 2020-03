Apagão atinge várias áreas de Manaus em período de quarentena do coronavírus

Redação AM POST

Várias áreas de Manaus ficaram sem energia elétrica na tarde deste domingo (22), por volta das 14h30, no período em que a população passa por uma fase de quarentena devido pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

A assessoria de comunicação da concessionária, Amazonas Energia, afirmou que houve uma interrupção total na energia, o que motivou o apagão. A empresa informou por meio de nota a motivação da falta de energia nos bairros da capital.

Leia a nota na íntegra:

Amazonas informa aos seus clientes que as 14h31 houve interrupção total do fornecimento de energia em Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, provocado por desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A recomposição do sistema teve início a partir das 15h17. Reforçamos que 95% da energia foi restabelecida.

A Amazonas Energia está concluindo a recomposição do sistema com previsão para total normalização até as 16h30.