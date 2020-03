Após pedido de Bolsonaro, manifestação do dia 15 de março é cancelada em Manaus

Redação AM POST

Foi cancelada em Manaus a manifestação que estava programada para o próximo domingo (15/03), no entorno do anfiteatro da Ponta Negra, Zona Oeste da capital, após pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, em razão do agravamento da crise do coronavírus (Covid-19).

Organizadores da manifestação em Manaus afirmam que vão convocar a população novamente em um momento futuro e com mais segurança.

Em pronunciamento, o presidente pediu que os manifestantes não compareçam ao ato, para preservar a saúde de todos.

“Os movimentos espontâneos e legítimos, marcados para o dia 15 de março, atendem aos interesses da nação. Balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e a de nossos familiares devem ser preservadas”, destacou.