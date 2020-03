Apresentador do Jornal Nacional está internado com coronavírus

Apresentador do JN no último dia 7, no Rio, o jornalista Marcelo Magno está com coronavírus e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina, no Piauí. De acordo com o boletim médico desta quinta-feira (19), ele teve uma melhora durante as últimas 24 horas, mas seu quadro é considerado grave, porém estável.

Marcelo Magno foi internado no final de semana e ontem foi transferido para UTI, após ter seu quadro agravado por causa do cansaço. O jornalista precisou ser entubado para, segundo os médicos, que o tratamento surtisse efeito mais rapidamente e o resultado teste para Covid-19 saiu hoje e deu positivo.

Títular da bancada do Piauí TV 1, da TV Clube, Marcelo voltou para Teresina na segunda-feira (9) e começou a se queixar dos sintomas de uma gripe dois dias depois.