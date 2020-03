Arena da Amazônia será sede pela primeira vez da Campus Party, maior feira de tecnologia do mundo

Redação AM POST

Seguindo o trabalho de fazer da Arena da Amazônia um espaço multiuso e cada vez mais sustentável, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), conseguiu atrair o interesse dos organizadores da Campus Party Transire Amazonas, maior festival de tecnologia e inovação do mundo, e o local será sede do evento de 18 a 23 de março. Realizada pela primeira vez na região Norte, a feira vai reunir profissionais, estudantes, instituições de ensino e empresas para discutir “Novas Tecnologias para meios de pagamento”, entre outros assuntos.

A Campus Party acontece há 13 anos no Brasil e já passou por diversos estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, e as cidades que receberam o evento passaram a ser consideradas polos de tecnologia e criatividade, estando agora Manaus no posto de capital da inovação nacional.

Para o diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, além de mostrar mais uma vez a importância de se ter um espaço como a Arena da Amazônia, sediar um evento como esse também coloca o estado em evidência em um meio que cresce anualmente, além de representar grandes oportunidades de negócios para as empresas, profissionais e estudantes locais que participarão da feira.

“Esse é um evento mundial que atinge não apenas jovens, mas uma grande parte da população ligada à tecnologia. Além disso, devemos receber turistas de toda a região Norte e até de países próximos, que irão ter contato com as atividades preparadas para essa edição, como palestras, startups, workshops, entre outros. Acredito que será uma experiência única e que trará bons frutos para o estado”, destacou.

Conhecendo a Amazônia – De acordo com o fundador, sócio e presidente mundial da Campus Party, Francesco Farrugia, que esteve na sede da Faar em visita e para assinatura de contrato, o estado do Amazonas foi escolhido para receber o evento em 2020 com vistas a colocar, a partir da parceria com o Governo do Estado, a Amazônia no rota das empresas de tecnologia.

“Estamos muito felizes em fazer a Campus Party em Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas e com a Transire. Acreditamos que não estamos apenas levando o evento para Manaus, mas levando a Amazônia para o mapa digital do mundo”.

Francesco Farrugia explicou ainda que o evento já teve mais de 70 edições, em 20 países, e não se resume a apenas alguns dias de atividades, promovendo janelas e oportunidades no Brasil e no mundo, para todas as ideias e sonhos daqueles interessados em empreender.

Sobre o evento – Com 22 anos de história, mais de 70 edições e presente em 15 países, a Campus Party é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. O evento, que oferece palestras, workshops e várias atividades ligadas ao segmento tecnológico, já teve palestrantes renomados como Stephen Hawking, Al Gore, Buzz Aldrin, entre outros.

Ao todo, mais de 3 milhões de participantes já se reuniram no mundo todo para terem essa experiência, e o número cresce a cada ano.