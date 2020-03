Atividades são suspensas em cinemas de Manaus

Redação AM POST*

As redes de cinemas Cinépolis, Kinoplex, United Cinemas International (UCI), Cine Araújo e Cinemark localizadas em shoppings distintos de Manaus, anunciaram suspensão de suas atividades a partir desta quinta-feira (19) como medida preventiva à pandemia de coronavírus (Covid-19).

De acordo com as redes de cinemas nesse momento delicado em que o mundo vive o isolamento é fundamental para resguardar a saúde de todos, que é uma das recomendações do Ministério da Saúde (MS).

O grupo Playarte Cinemas anunciou apenas a suspensão das atividades para as salas situadas no estado de São Paulo (SP).