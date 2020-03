Ato por um Brasil melhor será realizado no dia 15 de março em Manaus

Redação AM POST

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Amazonas estão preparando uma manifestação em Manaus programada para o próximo domingo (15/03), a partir das 15h, no entorno do anfiteatro da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

O ato é “por um Brasil melhor” e vai acontecer simultaneamente em todas as capitais brasileiras. O próprio presidente já convocou os cidadãos a participarem da manifestação.

“É um movimento espontâneo, e político. […] Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário. É um movimento pró-Brasil.”

De acordo com organizadores do evento em Manaus será feita uma grande carreata pela capital, que saíra às 15h da Avenida José Lindoso, ao lado do posto BR (Auto Posto Brasil 2) e seguirá até o Anfiteatro da Ponta Negra.