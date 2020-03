Áudio do prefeito de Parintins ameaça demitir secretários que defendem Bolsonaro em grupos de WhatsApp

Waite Procópio – Redação AM POST

Circula em grupos de WhatsApp um áudio que seria do prefeito de Parintins Bi Garcia, afirmando que vai demitir secretários que defendem no aplicativo de mensagens o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é contra continuidade do isolamento social para previnir propagação do novo coronavírus (Covid-19).

No áudio, Bi Garcia, pede aos secretários, sub secretários e demais servidores, que parem de defender a posição do presidente mandando opiniões nos grupos de WhatsApp e compartilhando mensagens sobre o assunto.

“Eu não gostaria mais de estar lendo em grupos de whatsapp, declaração de assessores nossos, de coordenadores, de cargo de confiança, entrando nessa baixaria, dessa imbecilidade, de estar defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho um conceito do Bolsonaro, ele acerta no atacado e erra no varejo” disse o prefeito.

Segundo áudio, Bi Garcia a afirma que seu secretariado deve ter foco em evitar mais mortes no município e que ele já não aguenta mais os pedidos e mensagens de secretários e coordenadores se preocupando com brigas do presidente. O prefeito disse também que o governo só tem uma política, e convidou quem não se sentir bem a deixar o cargo ou ele mesmo manda embora.

“A gente tem um foco! é trabalhar pra evitar mais mortes em Parintins. Não aguento mais ouvir a população mandando print de secretário , de coordenador se preocupando com essa guerra do Bolsonaro, isso é o que menos interessa pra gente. O governo só tem uma política, quem não se sentir bem peça pra sair ou eu vou mandar embora” completou Garcia.

O município de Parintins tem dois casos confirmados do Novo Coronavírus (COVID-19) e um morreu na semana passada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, para onde havia sido transferido para os cuidados necessários. A unidade é um dos pontos exclusivos para a descoberta e internação dos infectados.

Escute o áudio: