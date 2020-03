Autônomo desaparece após ir trabalhar na zona leste de Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, por meio dos servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), registrou, na tarde desta sexta-feira (06/03), Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento do autônomo Valdivino dos Santos Alves, 35, ocorrido na manhã do dia 4 de março deste ano, por volta das 7h.

Conforme consta no BO, a irmã do desaparecido, Valdenize dos Santos, informou que o irmão dela, saiu para da casa onde mora, na rua Tamoatá, na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, para ir trabalhar e não retornou. Desde então, a família não tem notícias sobre o paradeiro de Valdivino.

A delegada Catarina Torres, titular da especializada, solicita que quem tiver informações sobre a localização de Valdivino, entrar em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268, ou entrar em contato com a família de Valdivino pelos números: (92) 99322-6675 ou 99305-2119.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.