Avô vai buscar neto na escola e leva criança errada pra casa

Joseph Fuller de 65 anos, foi buscar seu neto na Escola Primária Edisto na Carolina do Sul, EUA. Ao chegar no local, viu um grupo de meninos e dentre eles, alguém que acreditava ser o seu neto. Joseph se aproximou do garoto, deu um abraço e disse que estava lá para buscá-lo mais cedo.

Quando o avô perguntou se ele estava pronto para ir, a criança respondeu que “sim” e confirmou a um funcionário da escola que estava indo embora com o seu avô.

Os dois foram até o carro, onde estava a esposa de Joseph que deu um lanche ao garoto, mas sem se virar para trás.

Somente quando chegaram em casa, perceberam que estavam com a pessoa errada e o garoto foi imediatamente devolvido à escola. “Ele tinha um dente faltando na frente e eu sei que meu neto não tinha um dente faltando na frente”, disse Joseph

Mais tarde, a escola se pronunciou dizendo que os meninos tinham cortes de cabelo e características semelhantes, mas pesos e alturas diferentes. Além disso, os funcionários da escola disseram que estão reformulando seus procedimentos de check-out para evitar futuros incidentes.