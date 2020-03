Bancada do Amazonas apoia derrubada de veto de Bolsonaro a mudanças no BPC e cria gasto de R$ 20 bi

Redação AM POST

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à proposta que amplia a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a pessoas com deficiência e idosos partir de 65 anos com até um quarto de salário mínimo de renda familiar per capita. No Senado, foram 45 votos contra a 14 favoráveis e, na Câmara, 302 a 137. A maioria dos parlamentares da bancada do Amazonas votou pela derrubada do veto exceto os deputados federais Átila Lins (PP) e Marcelo Ramos (PL).

A lei aprovada no Congresso e vetada por Bolsonaro alterava exatamente o teto da renda, ampliando o número de pessoas aptas a receberem o benefício. A medida terá um impacto anual de R$ 20 bilhões nas contas públicas.

Contrários à derrubada do veto argumentaram que o Brasil passa por uma crise financeira e que o aumento prejudicaria o orçamento para outras áreas. Parlamentares favoráveis à derrubada do veto consideram injusto o Parlamento querer economizar exatamente na hora de ajudar a população pobre.

“Em toda minha carreira política mantenho meu compromisso com a população das pessoas com deficiência e idosos que apresentam impedimentos de longo prazo. Não poderia faltar com eles no dia de hoje”, disse o senador Omar Aziz que votou pela derrubada do veto do executivo.

Veja como votou a bancada do Amazonas: