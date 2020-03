Bandidos armados assaltam pacientes e funcionários da maternidade Alvorada

Redação AM POST*

Funcionários e pacientes na maternidade Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foram assaltados na tarde desta quarta-feira (4) por dois homens que estariam portando uma arma de fogo.

Celulares e pertences foram levados de quem estava na recepção do local. Testemunhas relataram que havia aproximadamente dez pessoas no momento do crime, entre pacientes, acompanhantes e funcionários da maternidade. Uma mulher desmaiou no momento da ação e precisou ser socorrida.

De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e equipes da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas pela região.