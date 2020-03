Bebê é diagnosticado com coronavírus em Parintins

Redação AM POST*

Um bebê de 1 ano e 4 meses, morador da comunidade Vila Bente, na zona rural de Parintins (distante 369 km de Manaus) é o terceiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município, conforme nota da Prefeitura da cidade.

A criança foi para a sede do município no dia 20 para avaliação médica após apresentar quadro febril e dermatológico. Segundo nota os responsáveis pelo bebê sacaram um benefício social em uma agência bancária antes de levá-lo à Unidade Básica de Saúde e retornaram com ele para a comunidade de origem.

“Dois dias depois, não houve melhora do quadro e uma benzedeira foi procurada pela família em uma outra comunidade próxima”, diz trecho da nota. Inicialmente o paciente foi diagnosticado apenas com pneumonia em uma unidade de saúde de referência da região.

“Houve a coleta de amostra para Covid-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo ontem, 30 de março”, informou a Prefeitura de Parintins.