Bemol vende cestas básicas com entregas grátis em Manaus

Redação AM POST

As lojas Bemol, fecharam as portas de seus estabelecimentos físicos como forma de prevenção contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19). No entanto, ela segue fazendo suas vendas e entregas pela internet no site https://www.bemol.com.br/.

A empresa está vendendo cestas básicas completas e entregando gratuitamente nas casas dos clientes para evitar que as pessoas transitem pela cidade e acabem se aglomerando em filas de caixas e comércios. A compra pode ser feita no site da loja na categoria “alimentos”, onde o cliente pode escolher até três opções de cestas básicas.

A primeira, com 48 itens, pode ser adquirira a R$ 169 à vista, ou parcelada em até 10x de R$ 16,90. A segunda opção, com 40 itens sai a R$ 139 ou em até 10x de 13,90. Por último, há a opção com 30 itens, custa R$ 99 à vista ou no parcelamento sai a 10x R$ 9.99. Todo o parcelamento é em cartão de crédito e a entrega é feita na comodidade do seu lar.