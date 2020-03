Bolsonaro chama de “fantástica” carreata em prol do retorno da atividade econômica em Manaus

Redação AM POST*

O presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiou e participou por meio de vídeo chamada da carreata realizada na tarde desta sexta-feira (27) em Manaus, feita por empresários da capital em protesto contra a medida adotada pelo governo do Estado do Amazonas de fechar o comércio e manter em funcionamento apenas os serviços classificados como essenciais com o intuito de impedir a disseminação do novo coronavírus, Covid-19.

O mandatário, que foi acionado em ligação pelo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, classificou a mobilização como “fantástica”. Cerca de 500 empresários e trabalhadores estiveram presentes no protesto que foi organizado e difundido via redes sociais com o lema “O Brasil não pode Parar, sem produção não há solução”.

A manifestação iniciou às 16h, no posto 700, localizado na Avenida Djalma Batista esquina com a Rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças.

“A queda nas vendas diárias, apenas da última segunda-feira até hoje, chegou a 80%. O empresário não vende, logo não arrecada impostos e nem tem como arcar com as despesas com o funcionário e nem com a manutenção do negócio como água, luz telefone… Temos consciência de que vivemos um momento delicado de proteção pessoal, mas não se pode esquecer que o coronavírus afeta alguns e a fome afeta a todos”, enfatizou o empresário Fred melo, um dos organizadores do ato.