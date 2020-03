Bolsonaro deixa isolamento e participa de manifesto de carro

Folhapress

Neste domingo (15), o presidente Jair Bolsonaro participou das manifestações que ocorrem em Brasília, Distrito Federal. Ele deixou o isolamento contra o coronavírus para apoiar os ativistas.

Ele deixou o Palácio da Alvorada por volta das 12h e seguiu para a Esplanada dos Ministérios, onde um grupo de apoiadores realiza o ato.

O presidente não desceu do comboio presidencial e, de carro, passou a ser seguido por veículos com simpatizantes. O comboio segue agora numa espécia de carreata improvisada, no Eixo Monumental de Brasília, rumo ao Estádio Nacional.

Durante o percurso, motoristas simpatizantes, muitos com a bandeira do Brasil em seus veículos, cumprimentam o presidente e buzinam para saudá-lo. Bolsonaro mantém o vidro de seu carro fechado.